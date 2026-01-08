Haberler

Adana'da sokakta bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir sokak kavgasında, 19 yaşındaki Enes Doğan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı kaçarken, polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta çıkan kavgada bıçaklanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta Enes Doğan (19) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Doğan'ı bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

