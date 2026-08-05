Haberler

Adana'da Silahlı Saldırı: Sürücü Yaralandı

Adana'da Silahlı Saldırı: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da silahlı saldırıda yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı saldırıda yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi 53015 Sokak'ta seyir halindeki 46 ABL 292 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medya kavgası can aldı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medya kavgası can aldı! Dehşet anları kamerada
Salah'ın karnındaki izler merak konusu oldu! Gerçek bambaşka çıktı

Görüntüyü izleyen herkes aynı detaya takıldı! İşin aslı başka çıktı

Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı başkenti cehenneme çevirdiler! Çok sayıda ölü var
Otomobil, ATV sürücüsüne çarptı: Acı son böyle geldi

ATV sürücüsünün acı sonu böyle geldi
Pitbull saldırısı kavgaya dönüştü: Köpek sahibi 3 yerinden bıçaklandı

Pitbull saldırısı kavgaya dönüştü: Köpek sahibi 3 yerinden bıçaklandı
'Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu' demişti! Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu

"Erkeklerle ilişkiye zorluyordu" demişti! Yargıtay son noktayı koydu