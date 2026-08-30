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Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Dadaoğlu Mahallesi'nde Baran Ö'ye kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi silahla ateş açtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Baran Ö. yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçtı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Baran Ö. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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