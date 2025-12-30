Adana'da silahlı saldırıda esnafı yaraladıkları iddia edilen 3 sanığın yargılandığı dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerini kurşunladıkları esnafı yaraladıkları iddia edilen 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.E. ile tutuksuz S.Y, R.Ü. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada birleşen iddianame kapsamında beyanı alınan sanık M.E, huzurda bulunan sanıklardan S.Y. ile arkadaş olduğunu ve olay günü kendisini motosiklete eve bırakmasını istediğini belirtti.

Trafikte bir aracın kendilerini sıkıştırdığını ve tartışma yaşadıklarını iddia eden M.E, şöyle konuştu:

"Bu kişi zorla bizim telefon numaralarımızı aldı. Biz ayrıldıktan sonra bu kişi bize cep telefonundan konum atarak iş yerine çağırdı. Adrese gittiğimizde 'hasımlarım geldi' diyerek kendisi bize ateş etti. Ben de korkudan ne olduğunu anlamadan sadece kendimizi korumak amacıyla ateş ettim. Ardından motosikletle olay yerinden kaçtık. Müştekiden haraç istemedik. Sanıklardan R.Ü. bizi saklamadı. Müştekinin yaralandığından bile haberim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Savunması alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki Z.Ü'nün avukatı ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Z.Ü'nün unlu mamul sattığı iş yerine 5 Ağustos 2024'te silahlı saldırı düzenlendiği iddiasıyla S.Y, R.Ü. ve M.E. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. ve M.E. aynı gün hakimlikçe tutuklanmış, R.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılıkça sanıklar S.Y. ve R.Ü. hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "birden fazla kişiyle silahla yağma", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 20 yıl 4'er aydan 36'şar yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle M.E. hakkındaki aynı iddianame ise Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanıklardan S.Y. ara celsede adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Dosyalar arasındaki hukuki, şahsi ve fiili irtibat nedeniyle M.E. hakkındaki dava ise Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen yargılama ile birleştirilmişti.