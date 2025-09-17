Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ADANA'da, çalıştığı spot mobilya dükkanının önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Sedat Oyunlu (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı spot mobilya dükkanının önüde bekleyen Sedat Oyunlu'nun yanına yaklaşan ve başlarında kask bulunan motosikletli iki şüpheli, Oyunlu'ya tabancayla ateş açıp, kaçtı. Oyunlu kalçasına isabet eden kurşunla kanlar içinde kalırken, yaralı halde otomobiline binerek Adana Şehir Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan Sedat Oyunlu, doktorların müdahalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Oyunlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.