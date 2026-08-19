Adana'da alacak verecek kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.N.A. (46) ile Aytekin Fil (53), Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde tartıştı.

Bu sırada şüpheli M.N.A'nın yanındaki tabancayla ateş açması sonucu Aytekin Fil ve eşi N. Fil (48), yaralandı.

Duruma müdahale eden Aytekin Fil'in oğlu Sinan Fil (30), 01 BT 263 plakalı hafif ticari araçla kaçmaya çalışan M.N.A'yı yakalamak için şüphelinin kullandığı araca bindi.

Araçta çıkan arbedede Sinan Fil'i başından vuran şüpheli, hafif ticari aracı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde sokakta bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine her iki olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin Fil yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, anne N. Fil ise tedavi altına alındı.

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki olay yerine ulaşan ekipler, Sinan Fil'in öldüğünü tespit etti.

Olay yerlerinde delil toplama çalışması yapan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA