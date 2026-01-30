Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar M.D. ve kardeşi S.D. ile tutuksuz M.O, N.K. ve E.O. ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.D, olay günü dolmuş ile annesinin oturduğu merkez Sarıçam ilçesi Yeniyayla Mahallesi'ne geldiğinde ağabeyi M.D. ile maktul Mehmet Ateş'in kavga ettiğini gördüğünü belirtti.

Kavgayı ayırmak istediği sırada aralarında önceye dayalı husumet bulunan Ateş'in kendisine küfrettiğini öne süren S.D, şöyle konuştu:

"Elindeki bıçakla saldırarak beni yaraladı. Mahalle sakinleri bizi ayırdı ve evimize gittik. Mehmet Ateş bu olaydan sonra halama beni ve ağabeyimi öldüreceği haberini göndermiş. Halam tedbirli olmam konusunda beni uyardı. Ben de üzerimde silah taşımaya başladım. Olaydan bir gün sonra mahallede yine Mehmet Ateş ile karşılaştık. Kendisi bana 'Seni öldüreceğim' diyerek saldırdı. Bu sırada ben de tabanca ile kendimi korumak amacıyla panik halinde ateş ettim. Olayda Mehmet Ateş'i öldürme amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Sanık M.D. de olay günü kardeşini kavgaya gelmesi için aramadığını iddia ederek, "Olay yerinde sadece silah sesi duydum. Suçsuzum, Mehmet Ateş'i öldürmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar M.O, N.K. ve E.O. ise olay yerinde maktule saldırıda bulunmadıklarını ve cinayetle ilgilerinin olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, beyanı alınamayan tanıkların bir sonraki celseye zorla getirilmelerine ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Yeniyayla Mahallesi'nde 8 Aralık 2024'te silahlı kavgada Mehmet Ateş'in (32) öldürülmesiyle ilgili M.D, kardeşi S.D. ve E.O. N.K. ile M.O. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D. kardeşi S.D. ile E.O. ve N.K, 9 Aralık 2024'te tutuklanmış, M.O. ise serbest bırakılmıştı.

Savcılık tarafından sanık S.D. hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 13 yıldan 21 yıla kadar, E.O, M.D, N.K. ve M.O. hakkında ise "haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanıklar E.O. ile N.K. ara celsede adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.