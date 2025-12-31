Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 11 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 27 Aralık'ta Tolgahan Akyüz (25) ve Berdan Balsak'ın (22) tabancayla vurularak hayatını kaybettiği kavgada yaralanan arkadaşları Bekir A'nın (25) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Bekir A. ile karşı gruptan bir kişi daha Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Polis ekipleri, şüphelilere ait adreslerde ruhsatsız av tüfeği ile 4 tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar Bekir A, Aydın K. (46), Ramazan A. (48), İsmail A. (41), Diyar K. (20), Kansu S. (18), Ömer U. (19) ile akrabaları Yavuz U. (38), Yılmaz U. (41), Kafur U. (61) ve Onur U. (34) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 27 Aralık'ta gece saatlerinde işletmeci ile bir müşteri arasında tartışma çıkmış, tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü.

Sokakta devam eden kavgada tabancalarla ateş açılması sonucu müşterinin yakınları Tolgahan Akyüz, Berdan Balsak ve Bekir A. yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tolgahan Akyüz'ün yaşamını yitirdiği belirlenmiş, yaralılar Berdan Balsak ve Bekir A. ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Balsak'ın da müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği olayla ilgili 9 zanlı gözaltına alınmıştı.