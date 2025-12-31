Haberler

Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 11 zanlı tutuklandı

Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 11 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. 11 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayla ilgili ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 27 Aralık'ta Tolgahan Akyüz (25) ve Berdan Balsak'ın (22) tabancayla vurularak hayatını kaybettiği kavgada yaralanan arkadaşları Bekir A'nın (25) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Bekir A. ile karşı gruptan bir kişi daha Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Polis ekipleri, şüphelilere ait adreslerde ruhsatsız av tüfeği ile 4 tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar Bekir A, Aydın K. (46), Ramazan A. (48), İsmail A. (41), Diyar K. (20), Kansu S. (18), Ömer U. (19) ile akrabaları Yavuz U. (38), Yılmaz U. (41), Kafur U. (61) ve Onur U. (34) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 27 Aralık'ta gece saatlerinde işletmeci ile bir müşteri arasında tartışma çıkmış, tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü.

Sokakta devam eden kavgada tabancalarla ateş açılması sonucu müşterinin yakınları Tolgahan Akyüz, Berdan Balsak ve Bekir A. yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tolgahan Akyüz'ün yaşamını yitirdiği belirlenmiş, yaralılar Berdan Balsak ve Bekir A. ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Balsak'ın da müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği olayla ilgili 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu