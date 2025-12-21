Haberler

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir düğün yemeğinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kavga sırasında Kadir Aydeniz ile Muhammed K. silahla vurularak hastaneye kaldırıldı. Kadir Aydeniz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğankent Cumhuriyet Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde Kadir Aydeniz ile buradaki bir düğün yemeğine katılan Muhammed K. arasında kavga çıktı.

Kavgada Kadir Aydeniz ile Muhammed K. silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Aydeniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, Kadir Aydeniz'in bölgeye 01 AOB 246 plakalı otomobiliyle geldiği ve aracına da çok sayıda mermi isabet ettiği belirlendi.

Bu arada, Kadir Aydeniz'in oğlu Kerim Aydeniz (32), 7 Haziran'da sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, Muhammed K'nin akrabası olduğu öne sürülen cinayet zanlısı S.K, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

