Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adana'nın Seyhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Kıyıboyu Caddesi ve Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı kesişimini suyla doldurdu. Araçlar yol almakta zorlanırken, itfaiye ekipleri iş makineleriyle kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.
CADDELER GÖLE DÖNDÜ
