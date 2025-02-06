Adana'da Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Okul Tahliye Edildi
Adana'nın Karaisalı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çatıda zarar oluştu ve öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatısı zarar gören okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.
İlçede etkili olan rüzgarda, Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısında zarar oluştu.
İhbar üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevrede önlem alan ekipler, öğrencileri tedbir amaçlı tahliye etti.
Rüzgar nedeniyle merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki Veysel Karani Ortaokulu'nun bahçesindeki kameriye de devrildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel