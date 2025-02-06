Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
Mısır Çarşısı'nda korkutan yangın! Kısa sürede küle döndü

Mısır Çarşısı'nda korkutan yangın
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı

Adana'da Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Okul Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Karaisalı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çatıda zarar oluştu ve öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatısı zarar gören okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.

İlçede etkili olan rüzgarda, Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısında zarar oluştu.

İhbar üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alan ekipler, öğrencileri tedbir amaçlı tahliye etti.

Rüzgar nedeniyle merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki Veysel Karani Ortaokulu'nun bahçesindeki kameriye de devrildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
img

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
img

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
img

TSK'dan gövde gösterisi! İlk kez görücüye çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
Fenerbahçe'nin transfer edip 1 dakika bile forma giydirmediği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 300 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Citi bank altın tahminini yükselttiğini duyurdu

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.