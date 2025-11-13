Adana'da Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrildi, Otomobile Zarar Verdi
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen sağanak ve şiddetli rüzgar, bir ağacın devrilmesine neden oldu. Dev rüzgarla birlikte ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilerek devrilen ağaç kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Gürselpaşa Mahallesi'nde sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel