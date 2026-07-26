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Adana’da seyir tepesinde silahlı saldırı: 1’i kadın 3 ölü

Adana’da seyir tepesinde silahlı saldırı: 1’i kadın 3 ölü
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ADANA'nın Çukurova ilçesinde vatandaşların araçlarla manzara izlemek üzere geldiği Rüzgarlı Tepe mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde vatandaşların araçlarla manzara izlemek üzere geldiği Rüzgarlı Tepe mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra üzerinde tabanca ile yakalanan şüpheli Osman A. (28), gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Araçla Rüzgarlı Tepe mevkisine gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), yanlarına gelen Osman A.'nın silahlı saldırısına uğradı. İddiaya göre kadının dışarıda 2 erkeğin ise araç içerisinde vurulduğu olaydan sonra şüpheli geldiği araçla bölgeden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Osman A.'yı kısa süre sonra merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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