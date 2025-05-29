Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Genç İçin Arama Çalışması

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Genç İçin Arama Çalışması
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Adana'nın Çukurova ilçesinde, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz için arama çalışmaları başlatıldı. Tekneyle gezinti yapan grup, suya düşen genç için yardım istedi. Ekiplerin aramaları sabah devam edecek.

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen genç için arama çalışması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde, bir kişinin tekneden suya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, teknedeki 5 kişiyi karaya çıkardı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, 6 kişilik grubun tekneyle baraj gölüne açıldığı, gezinti sırasında 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün suya düştüğü tespit edildi.

Göl kenarında bulunan vatandaşlardan Samet Kütük, gazetecilere, "Bu grup her hafta geliyorlardı buraya. Biz gelmeden 20 dakika önce açılmışlar. Teknedeki biri suya düşünce oradakilerden biri çağrı merkezini aramış. Bunun üzerine de ekipler buraya geldi." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarına sabah devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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