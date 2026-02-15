Haberler

Adana'da heyelan nedeniyle kapanan Feke-Saimbeyli karayolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Adana'da meydana gelen şiddetli sağanak sonrası Feke-Saimbeyli arasındaki karayolu, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmasıyla temizlenerek trafiğe açıldı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ADANA'da şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Feke- Saimbeyli ilçeleri arasındaki karayolu, ekiplerin temizleme çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı.

Feke ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Feke-Saimbeyli karayolu üzerinde yer yer sel suları baskınlara yol açarken, yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları yolu ulaşıma kapattı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda iş makinesi ve karayolları ekibi sevk edildi.

YOĞUN ÇALIŞMA İLE YOL TEMİZLENDİ

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle gerçekleştirdiği yoğun çalışma neticesinde, yol üzerindeki balçık ve kaya parçaları temizlendi. Jandarma ve trafik ekiplerinin gözetiminde yol yeniden araç trafiğine açılırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber: Ali GÖKDAL – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
