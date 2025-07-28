Adana'da Samanlık Yangını Söndürüldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesi Eyüplü Mahallesi'nde Halil K'nin evinin samanlık bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Eyüplü Mahallesi'nde Halil K'nin evinin samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel