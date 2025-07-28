Adana'da Samanlık Yangını Söndürüldü

Adana'da Samanlık Yangını Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesi Eyüplü Mahallesi'nde Halil K'nin evinin samanlık bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Eyüplü Mahallesi'nde Halil K'nin evinin samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel
Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı

Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı

Yangını söndürme bahanesiyle gitti, gerçek ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.