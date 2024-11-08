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Adana'da Saldırı: İki Kişi Yaralandı

Adana'da Saldırı: İki Kişi Yaralandı
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Adana'da bir fırıncı ve bir vatandaş, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı güvenlik kameralarına yansıdı ve polis, saldırganın yakalanması için soruşturma başlattı.

ADANA'da kimliği belirsiz kişi, Suriye uyruklu fırıncı Sabır Şeyh Yasin'i bir iş yerine ekmek bıraktığı sırada kalçasından, sokaktaki Mehmet İltüzin'i ise bacağından vurup kaçtı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu fırıncı Sabır Şeyh Yasin, minibüsle ekmek bırakmak için caddedeki bir iş yerine gitti. Yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen kimliği belirsiz kişi, Yasin'in ekmek indirdiği minibüsün arkasına yanına yaklaştı. Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, o sırada minibüsün arkasında bulunan Mehmet İltüzin'i bacağından, minibüsteki Yasin'i kalçasından vurup, kaçtı. İltüzin ile Yasin kanlar içinde yere yığılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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