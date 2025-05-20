Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu
Adana'da cep telefonuyla konuşurken arkadaş şakasının hedefi olan bir kişi, kamyonetin çarpması sonucu hastanelik oldu. İlginç olayda, yaralanan şahsın telefon görüşmesine kazadan sonra da devam etmesi ise dikkat çekti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde bir kişi, arkadaşı U.A.'ya şaka yapmak amacıyla kamyonetini üzerine doğru sürdü.
FRENE BASAMAYINCA ARKADAŞINA ÇARPTI
Ancak frene zamanında basamayan sürücü, U.A.'ya çarptı. Şahıs, çarpmanın etkisiyle bir anda yere yığıldı.
CEP TELEFONUNU BIRAKMADI
U.A, tüm olanlara rağmen cep telefonunu bırakmadı, görüşmesine devam etti.
HASTANELİK OLDU
Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının ayağının kırıldığı öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel