Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde bir kişi, arkadaşı U.A.'ya şaka yapmak amacıyla kamyonetini üzerine doğru sürdü.

FRENE BASAMAYINCA ARKADAŞINA ÇARPTI

Ancak frene zamanında basamayan sürücü, U.A.'ya çarptı. Şahıs, çarpmanın etkisiyle bir anda yere yığıldı.

CEP TELEFONUNU BIRAKMADI

U.A, tüm olanlara rağmen cep telefonunu bırakmadı, görüşmesine devam etti.

HASTANELİK OLDU

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının ayağının kırıldığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.