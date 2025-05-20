Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu

Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu
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Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu
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Adana'da cep telefonuyla konuşurken arkadaş şakasının hedefi olan bir kişi, kamyonetin çarpması sonucu hastanelik oldu. İlginç olayda, yaralanan şahsın telefon görüşmesine kazadan sonra da devam etmesi ise dikkat çekti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde bir kişi, arkadaşı U.A.'ya şaka yapmak amacıyla kamyonetini üzerine doğru sürdü.

Adana'da Şaka Kazası: Arkadaşının Kamyonetiyle Yaralandı

FRENE BASAMAYINCA ARKADAŞINA ÇARPTI

Ancak frene zamanında basamayan sürücü, U.A.'ya çarptı. Şahıs, çarpmanın etkisiyle bir anda yere yığıldı.

Adana'da Şaka Kazası: Arkadaşının Kamyonetiyle Yaralandı

CEP TELEFONUNU BIRAKMADI

U.A, tüm olanlara rağmen cep telefonunu bırakmadı, görüşmesine devam etti.

Adana'da Şaka Kazası: Arkadaşının Kamyonetiyle Yaralandı

HASTANELİK OLDU

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının ayağının kırıldığı öğrenildi.

Adana'da Şaka Kazası: Arkadaşının Kamyonetiyle Yaralandı

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

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Mal.

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