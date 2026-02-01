Haberler

Adana'da metrekareye 138 kilo yağış düştü

Güncelleme:
Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle metrekareye 138 kilogram yağış düştü, şehirde bin 257 su baskını meydana geldi. 2 bin 573 ihbar alındı, 145 kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

ADANA'da önceki gün su taşkınlarına neden olan sağanakta metrekareye 138 kilo yağış düştüğü bildirildi.

Kentte önceki gün etkili olan sağanakta caddeler, evler ve iş yerleri su altında kaldı. Toplamda bin 257 su baskını yaşandı. Meteoroloji verilerine göre metrekareye 138 kilogram yağış düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 573 ihbar yapıldığı bildirildi. Yapılan ihbarlardan bin 481'inin vakaya dönüştüğü ve bunların hepsine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi. Yağış sırasında 145 kurtarma operasyonunun yapıldığı öğrenildi. Ayrıca, su baskınlarının en yoğun görüldüğü ilçe 733 vakayla Yüreğir oldu. Seyhan'da 553, Sarıçam'da 115, Çukurova'da 64, Ceyhan'da 9, Tufanbeyli'de 5, Kozan ve İmamoğlu'nda ise 1 vaka meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

