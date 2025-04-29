Adana'da Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerini Vurdu

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, ekili tarım arazilerini zarara uğrattı.

Saat 17.00 sıralarında şiddetini artıran sağanak ve dolu yağışı ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Camili ve Alaybeyi mahallelerinde ekili tarım arazileri, sağanak ve dolu yağışında zarar gördü. Bölgede kısa süre önce yaşanan don olayında da tarım arazilerinde zarar meydana gelmişti.