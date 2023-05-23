Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü (3)

Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü (3)

Güncel Haberler

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜAdana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ceyhan ilçesindeki tarım arazileri zarar gördü.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ceyhan ilçesindeki tarım arazileri zarar gördü. Rüzgarın da etkisiyle ağaçlar devrildi, bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. İlçeye bağlı Yalak, Nazımbey Yeniköy, Cebre, Elmagölü, Kösreli ve Dağıstan mahallelerindeki tarlalarda, boyu bir metreye ulaşan mısırlar yan yattı. Ceyhun ÖZER/CEYHAN, (Adana), -


Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun Özer - Güncel

Ceyhan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title