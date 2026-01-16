Haberler

Adana'da evinde ruhsatsız 4 tabanca ve av tüfeği bulunduran şüpheli tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda evinde ruhsatsız 4 tabanca ve av tüfeği bulunan A.Ç. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir evde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mühimmat ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.Ç., işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
