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Adana'da Polislerden Dezavantajlı Ailelere Bebek Bezi Hediyesi

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Adana'da polis ekipleri, yeni doğum yapan bir annenin bebek bezi talebiyle harekete geçip, doğum hastanelerini tek tek ziyaret ederek, dezavantajlı ailelere bin 500 paket bebek bezi hediye etti. Polisler, annelere bebek bezlerini dağıtarak, bebeklerle de yakından ilgilendi.

ADANA'da polis ekipleri, yeni doğum yapan bir annenin bebek bezi talebiyle harekete geçip, doğum hastanelerini tek tek ziyaret etti. Ekipler, bebeklerle yakından ilgilenip, saha çalışmasıyla tespit edilen dezavantajlı ailelere bin 500 paket bebek bezi hediye etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni doğum yapan bir annenin bebek bezi talebiyle harekete geçerek, bu isteği bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü. 'Sevgiyle Büyüyoruz' projesi kapsamında saha çalışması yapan ekipler, kentte doğum yapan kadın ve tedavi için hastanede gözetim altında tutulan çocukların bulunduğu dezavantajlı aileleri tespit etti. Polislerin desteğiyle bin 500 paket bebek bezi temin edildi.

Polis, kamyonete yüklediği bebek bezleriyle Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'na gitti. Ekipler, çiçeği burnunda annelere tek tek bebek bezlerini dağıtıp, onlarla sohbet etti. Daha sonra kentteki diğer hastaneleri ve tespit edilen adreslerdeki anne ve bebeklerini de ziyaret ederek, bebek bezlerini hediye eden ekipler, bebeklerle de yakından ilgilendi. Mutlu olduklarını söyleyen anneler, polislere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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