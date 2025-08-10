Adana'da Polis Motosikleti Devrildi: 2 Yaralı
Adana'nın Çukurova ilçesinde seyir halindeki bir polis motosikletinin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar.
Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde giden polis motosikleti, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 2 polis yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi bölgede bulunan uygulama noktasında görevli polisler yaptı.
Yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel