Adana'da Polis Motosikleti Devrildi: 2 Yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesinde seyir halindeki bir polis motosikletinin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde giden polis motosikleti, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 2 polis yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi bölgede bulunan uygulama noktasında görevli polisler yaptı.

Yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
