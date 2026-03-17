Hatalı park yapan 150 sürücüye 187 bin lira ceza

ADANA'da park yasağı bulunan noktalara ve yasak tabelalarının altına park edilen 150 araca 187 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek cadde ve meydanlarında hatalı araç parkı yapan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler, park yasağı bulunan nokta ve yasak tabelalarının altına park edilmiş 150 araca 187 bin lira ceza kesti. Ayrıca araçların bazıları sürücülerine ulaşılamayınca bulundukları yerlerden çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Uygulamada çeşitli eksiklikleri tespit edilen 15 araç trafikten menedildi.

