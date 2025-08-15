Adana'da otoyolda baltalı tehdit! O anlar kameralarda

Adana'da bir TIR şoförü ile kamyonet sürücüsü arasındaki yol verme anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Kamyonetteki yolcu, TIR sürücüsüne baltayla tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'da otoyolda TIR şoförü ile yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartışan kamyonetteki yolcu, araçtan inip, balta sallayarak tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Organize Sanayi Bölgesi mevkinde seyir halindeki TIR ile kamyonet sürücüsü, yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

TRAFİĞİN ORTASINDA BALTALI TEHDİR

Akan trafikte kamyonetteki sürücü ile yanındaki kişi araçtan inip, TIR sürücüsüne tepki gösterdi. Kamyonetteki yolcu konumundaki kişi, elindeki baltayı sallayıp, TIR sürücüsüne tehditler savurdu.

O ANLAR KAMERALARDA

Bu sırada otoyolda metrelerce kuyruk oluştu. Taraflar, tartışmanın ardından bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
