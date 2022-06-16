Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Türkmenbaşı Bulvarı'nda S.D. kontrolündeki 01 ND 337 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ç'ye çarptı. Kazada yaralanan A.Ç, olay yerine yönlendirilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA / Mutlu Güney - Güncel Çukurova Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.