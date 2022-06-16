Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
AA - Mutlu Güney - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Türkmenbaşı Bulvarı'nda S.D. kontrolündeki 01 ND 337 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ç'ye çarptı.
Kazada yaralanan A.Ç, olay yerine yönlendirilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Mutlu Güney - Güncel