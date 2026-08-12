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Adana'da Otomobil Çarpan 7 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Azra Nazlı Sarıoğlu'na otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Emine Eylem Y'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Azra Nazlı Sarıoğlu'na çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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