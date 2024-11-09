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Adana'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Adana'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Aktar'ın kullandığı 01 AAZ 023 plakalı tır ile Özge Nur Akar idaresindeki 38 ACH 343 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Baklalı Caddesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, otomobildeki Sabriye Gizem Aksu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Akar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sabriye Gizem Aksu'nun cesedi de morga götürüldü.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Güncel
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