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Adana'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Pozantı ilçesinde D-750 kara yolunda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü E.E.Ç. (24) hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

M.Y. idaresindeki 01 SC 813 plakalı otomobil, D-750 kara yolunda E.E.Ç. (24) yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü E.E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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