Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Haydaroğlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, evinden sokağa çıkan 2 yaşındaki çocuğa çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı, sürücü ise polis ekibince gözaltına alındı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade