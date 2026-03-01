Haberler

Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Haydaroğlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, evinden sokağa çıkan 2 yaşındaki çocuğa çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı, sürücü ise polis ekibince gözaltına alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlamalar

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
İran'ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü

Komşuda deprem! Komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Sürgündeki Rıza Pehlevi: Hamaney'in ölümüyle, İran rejimi fiilen sona erdi

Koltukta gözü olan biri var: Hamaney'in ölümüyle rejim çöktü
Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Pezeşkiyan'dan Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki: Cevapsız kalmayacak

Pezeşkiyan'dan ilk tepki: Hamaney'in ölümü cevapsız kalmayacak