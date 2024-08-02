Üye Girişi
Haberler

Adana'da orman yangınında kaza: 5 personel kurtuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğu bildirildi. Yangın kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu bildirdi.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Alevlere müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan "Mi-8" tipi bir helikopter, saat 16.20 sularında kaza kırıma uğradı.

Suya düşen helikopterdeki 3'ü Rus uyruklu 5 mürettebat için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kurtarılan 5 personel, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Helikopterin sudan çıkarılması ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Vali Köşger, AA muhabirine, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını söyledi.

Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette, sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür 5 kişilik mürettebat sağlıklı şekilde kurtarıldı. Hemen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin helikopteriyle hastaneye nakilleri yapıldı. Yangına arkadaşlarımız müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Helikopter Kozan Adana Güvenlik Havacılık Doğal Afet Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Karatay, Seydişehir 3-4 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Alanya, Kumluca, Finike 3-4 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! GRE hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar GRE açılımı ne? NZL hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar NZL açılımı ne? NL hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar NL açılımı ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Nilüfer, Yıldırım 3-4 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Koray Avcı kimdir? Koray Avcı hayatı ve biyografisi! Koray Avcı kaç yaşında, nereli? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Mamak, Etimesgut, Pursaklar 3-4 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Açelya Akkoyun kimdir? Açelya Akkoyun hayatı ve biyografisi! Açelya Akkoyun kaç yaşında, nereli? Doktor Civanım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doktor Civanım filmi ne zaman, nerede çekildi? Doktor Civanım filmi gerçek mi? McTominay Galatasaray'a gelecek mi? ANLAŞMA TAMAM! McTominay Galatasaray transfer haberleri.... WhatsApp ve Facebook'a erişim engeli gelecek mi? Facebook WhatsApp kapatılacak mı, engellenecek mi? Arda Güler sakatlandı mı? Rudiger'in müdahalesi sonrası Arda Güler'in sakatlık durumu nedir? 2024 Aşure Günü Ne Zaman Başladı ve Bitiyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Ağustos günün maçları nereden izlenir?
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title