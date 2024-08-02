Adana'da orman yangınında kaza: 5 personel kurtuldu

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu bildirdi.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Alevlere müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan "Mi-8" tipi bir helikopter, saat 16.20 sularında kaza kırıma uğradı.

Suya düşen helikopterdeki 3'ü Rus uyruklu 5 mürettebat için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kurtarılan 5 personel, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Helikopterin sudan çıkarılması ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Vali Köşger, AA muhabirine, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını söyledi.

Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette, sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür 5 kişilik mürettebat sağlıklı şekilde kurtarıldı. Hemen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin helikopteriyle hastaneye nakilleri yapıldı. Yangına arkadaşlarımız müdahale ediyor." ifadesini kullandı.