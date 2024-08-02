Adana'da orman yangınında helikopter kaza kırıma uğradı
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu bildirdi.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu bildirdi.
Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Alevlere müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan "Mi-8" tipi bir helikopter, saat 16.20 sularında kaza kırıma uğradı.
Suya düşen helikopterdeki 3'ü Rus uyruklu 5 mürettebat için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kurtarılan 5 personel, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Vali Köşger, AA muhabirine, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını söyledi.
Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette, sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.