Adana'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Adana'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, Üçtepe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, dumandan etkilenen 3 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulmakta.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Üçtepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 6 helikopter, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı ve iş makineleri ile 182 personel sevk edildi.

Ekipler, alevlerin Elifçeler mevkisindeki yerleşim yerine yaklaşmaması için çevrede önlem aldı.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 işçiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etti.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmaları sürüyor.

İlk incelemede kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

O kentte yangın 2. gününde! Havadan çekilen görüntüler iç açıcı değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.