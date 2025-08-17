Adana'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, Üçtepe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, dumandan etkilenen 3 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulmakta.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 6 helikopter, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı ve iş makineleri ile 182 personel sevk edildi.
Ekipler, alevlerin Elifçeler mevkisindeki yerleşim yerine yaklaşmaması için çevrede önlem aldı.
Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 işçiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etti.
Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmaları sürüyor.
İlk incelemede kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.