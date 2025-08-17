Adana'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

İmamoğlu ilçesinde üçtepe mahallesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterler ve arazözlerle müdahale ediliyor.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Üçtepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
