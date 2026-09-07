Adana'da önünü kestikleri araçtaki 2 kişiyi darbettikleri iddia edilen 4 zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafikte önünü kestikleri otomobildeki 2 kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafikte önünü kestikleri otomobildeki 2 kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda 5 Eylül'de 01 ASM 882 plakalı otomobildeki E.İ. ve A.A'nın darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Trafikte aracın önünü kesenlerin S.B, O.B, İ.A. ve C.P. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA