Haberler

Adana'da Öğrenci Servislerine Denetim Yapıldı

Adana'da Öğrenci Servislerine Denetim Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da trafik polisleri, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde servis araçlarının belgeleri, güvenlik donanımları ve rehber personel kontrol edildi. Ayrıca sürücülere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Adana'da trafik polisleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenli yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla okul servislerinde denetim yaptı.

Ekipler, servis araçlarının belge ve güvenlik donanımları ile rehber personeli olup olmadığını kontrol etti.

Uygulama kapsamında sürücülere trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında da bilgiler verildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
Gruptan ayrılan Gürsel Tekin'in sağ kolu, öfkeli kalabalıktan dayak yedi

Gürsel Tekin'in sağ kolunu dövdüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak Kedisi kanalının kurucusu Ebru Uzun Oruç ve akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı

Fenomenlere peş peşe gözaltı! Emniyet'e götürülüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.