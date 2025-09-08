Adana'da Öğrenci Servislerine Denetim Yapıldı

Adana'da trafik polisleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenli yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla okul servislerinde denetim yaptı.

Ekipler, servis araçlarının belge ve güvenlik donanımları ile rehber personeli olup olmadığını kontrol etti.

Uygulama kapsamında sürücülere trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında da bilgiler verildi.