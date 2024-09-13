Adana'da öğrenci servislerine denetim
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, servislerin uygunluk belgesi, servis annesi ve çalışma belgesi kontrolü yapıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, kentin farklı noktalarında öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, servislerin uygunluk belgesi, servis annesi ve çalışma belgesi kontrolü gerçekleştirildi.???????