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Adana'da Uyuşturucu Satan Sanığa 12,5 Yıl Hapis

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinin arkasındaki odunluğa gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinin arkasındaki odunluğa gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Y.A'nın 28 Aralık 2025'te Dağlıoğlu Mahallesi'nde tek katlı ikametinin arkasındaki odunluğa gizlediği poşet içindeki 13,08 gram sentetik uyuşturucu ile 6 uyuşturucu hapı motosikletle yanına gelen kişiye satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışma bulunduğunu ve evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, Y.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.A. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA
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