Haberler

Adana'da bir evin istinat duvarı çöktü

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde bir müstakil evin istinat duvarı aşırı yağışlar nedeniyle yıkıldı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi ve müstakil ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel


