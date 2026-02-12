Adana'da bir evin istinat duvarı çöktü
Adana'nın Kozan ilçesinde bir müstakil evin istinat duvarı aşırı yağışlar nedeniyle yıkıldı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi ve müstakil ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde müstakil bir evin istinat duvarı çöktü.
Velicanlı Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evin istinat duvarı yağışların etkisiyle yıkıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Müstakil ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel