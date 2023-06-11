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Adana'da otomobil, motosikletli Yunus ekiplerine çarptı: 2 polis ağır yaralı

Adana'da otomobil, motosikletli Yunus ekiplerine çarptı: 2 polis ağır yaralı

Güncel Haberler

Adana'da bir otomobil, "Yunus" olarak adlandırılan Motosikletli Polis Timinin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada 2 polis ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, "Yunus" olarak da adlandırılan Motosikletli Polis Timinin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.

Adana'da Motosikletli Polis Timi Kaza Geçirdi: 2 Polis Ağır Yaralandı

2 POLİSİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis, olay yerine geldi. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da Motosikletli Polis Timi Kaza Geçirdi: 2 Polis Ağır Yaralandı

Adana'da Motosikletli Polis Timi Kaza Geçirdi: 2 Polis Ağır Yaralandı

Adana'da Motosikletli Polis Timi Kaza Geçirdi: 2 Polis Ağır Yaralandı

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Şakirpaşa Mahallesi Adana Güncel Haberler

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