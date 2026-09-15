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Adana'da motosikletle uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa dava açıldı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde motosikletle uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanık hakkında 10'ar yıldan az olmamak üzere hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde motosikletle uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanık hakkında 10'ar yıldan az olmamak üzere hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 14 Haziran'da tutuklanan A.S. ve E.L. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A.S'nin kullandığı motosikletin polis ekiplerince takibe alındığı belirtildi.

A.S. ve arkasındaki E.L'nin, Süleyman Vahit Caddesi'nde gece saatlerinde bir kişiyle buluştukları anlatılan iddianamede, sanıkların motosikletin gövde kısmına gizledikleri 6,08 gram sentetik uyuşturucu satarken ekipler tarafından yakalandığı ifade edildi.

İddianamede, A.S'nin sırt çantasındaki kutularda 453 uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi de yer aldı.

İfadelerinde haklarındaki suçlamayı kabul etmeyen sanıklar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10'ar yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Kaynak: AA
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