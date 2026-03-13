Adana'da otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ADANA'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan otobüslü çarpışan motosikletin sürücüsü Efe Cilalı (17) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Efe Cilalı yönetimindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan yolcu otobüsüyle çarpıştı. Motosiklet çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrılırken, sürücü ise kaldırıma savruldu. Otobüs şoförü, kazanın ardından bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Cilalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİSE TESLİM OLDU

Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan otobüs şoförü, daha sonra Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. İsmi öğrenilemeyen sürücünün, korktuğu için durmadığını, polise gelerek teslim olduğunu söylediği öne sürüldü.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Cilalı'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı