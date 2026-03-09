Haberler

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Efe Y. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. Savaş Ö. yönetimindeki 33 AHC 324 plakalı otomobil, kavşakta Efe Y.'nin kullandığı 01 BES 789 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Efe Y., devrilen motosikletten yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yalanan Efe Y., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
