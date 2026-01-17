Haberler

Adana'da SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Ceyhan ilçesinde SUV tipi araçla çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayda SUV aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde SUV tipi araçla çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Özdemir Sabancı Bulvarı Çocuk Cezaevi Kavşağı'nda R.K. idaresindeki 34 KFV 448 plakalı SUV tipi araç ile Şaban Coşkun'un kullandığı plakası öğrenilemeyen üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü R.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel
