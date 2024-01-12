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Adana'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Adana'nın Kozan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan Ünlü (18), tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada yaralanan Ünlü'nün arkadaşı Muhittin A.'nın (17) tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Adana'nın Kozan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan Ünlü (18), tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada yaralanan Ünlü'nün arkadaşı Muhittin A.'nın (17) tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kozan Adana Motosiklet Adana Hastane Soruşturma Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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