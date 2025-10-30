Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi Bosna Sokak'ta meydana geldi. A.K. yönetimindeki ATP 697 plakalı otomobil ile E.A.'nın kontrolündeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.