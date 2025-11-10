Adana'da Motosiklet Denetiminde 106 Sürücüye Ceza
Adana'da yapılan trafik denetiminde, 237 motosiklet kontrol edilerek 106 sürücüye para cezası uygulandı. 15 motosiklet ise trafikten men edildi.
Adana'da trafik polislerince yapılan denetimde 106 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Barış Bulvarı'nda motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
Denetimde 237 motosikleti kontrol eden ekipler, 106 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı cezai işlem uyguladı.
Ekipler, 15 motosikleti trafikten men etti.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel