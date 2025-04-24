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Adana'da Motosiklet-Cip Çarpışması: 2 Ağır Yaralı

Adana'da Motosiklet-Cip Çarpışması: 2 Ağır Yaralı
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, cip ile motosikletin çarpması sonucu 21 ve 22 yaşındaki iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İmamoğlu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 KY 136 plakalı cip, kavşakta seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki Samet Kasap (21) ile Hayri Can Solmaz (22) yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Adana'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Uğur SELÇUK/ İMAMOĞLU (Adana), Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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