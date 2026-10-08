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Adana'da motosiklet çalan Ömer S., çaldığı motosikletle yakalanıp tutuklandı

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Adana'da motosiklet çalan Ömer S., çaldığı motosikletle yakalanıp tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 20 Eylül'de Ömer S., kurye S.İ.'nin park halindeki motosikletini çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüpheli, çaldığı motosikletle dolaşırken yakalanıp tutuklandı; motosiklet sahibine teslim edildi.

ADANA'da Ömer S. (22), yol kenarında park halindeki motosikleti çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen Ömer S., çaldığı motosikletle dolaşırken yakalandı.

Olay, 20 Eylül'de saat 21.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Ömer S., sipariş teslim etmek için binaya giren kurye S.İ.'nin yol kenarına park ettiği motosikleti çalıp, bölgeden ayrıldı. Hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Döndüğünde motosikletini yerinde bulamayan S.İ.'nin ihbarıyla harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan polis, şüpheliyi çaldığı motosikletle dolaşırken yakaladı.

Emniyete götürülen Ömer S., ifadesinde, "Yürürken motosikleti görünce hoşuma gitti. Biraz gezdikten sonra geri verecektim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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